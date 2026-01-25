OBERHAID, LKR. BAMBERG. Am Samstagabend geriet in der Bahnhofstraße in Oberhaid eine Scheune in Brand. Das angrenzende Wohnhaus blieb zwar vor einem Vollbrand verschont, trug jedoch Schäden davon. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zur bislang unklaren Brandursache.

Gegen 20.15 Uhr meldeten Anwohner den Brand des Nebengebäudes. Die Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzte, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und brannte in der Folge vollständig aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude, konnte jedoch nicht verhindern, dass dieses durch Hitze und Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Insgesamt waren 94 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beamte der Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den entstandenen Sachschaden schätzen sie auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.