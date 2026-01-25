FÜRSTENZELL, LKR PASSAU. Am Sonntag, den 25.01.2026 kam es in Bad Höhenstadt, Fürstenzell, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Bewohner bemerkten um 04:35 Uhr einen Alarm des Rauchmelders. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits Flammen in einem Raum, sowie eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Alle Bewohner konnten eigenständig das Gebäude verlassen. Die verständigten Feuerwehren konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das komplette Gebäude verhindern. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Bewohner des Hauses kamen aufgrund des eingeatmeten Rauchs vorsorglich in ärztliche Behandlung. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt eines elektronischen Geräts ausgegangen. Weitere Ermittlungen stehen aber noch aus. Es waren die FFW Fürstenzell, FFW Neukirchen am Inn und FFW Bad Höhenstadt an den Löscharbeiten beteiligt.

