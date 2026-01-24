NÜRNBERG. (66) Am heutigen Samstag fanden in Nürnberg zwei mobile Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlungsgeschehen zu gewährleisten.



Zur Kundgebung mit dem Titel "Unser N-Wort ist Nazi“ sammelten sich gegen 13:00 Uhr Uhr rund 40 Teilnehmer am Hallplatz zur Auftaktkundgebung. Zeitgleich formierten sich in unmittelbarer Nähe mehrere Gegenproteste an denen in der Spitze rund 120 Personen teilnahmen.

Gegen 13:50 Uhr starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Demonstrationszug, welcher sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte.

Während des Aufzugs versuchten Gegendemonstranten den Aufzug zu blockieren, indem sie sich auf dem Boden niederließen. Diese Blockadeaktionen konnten umlaufen werden.

Nachdem der Aufzug zum Hallplatz zurückgekehrt war, wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 15:30 Uhr beendet.

Die zweite Versammlung fand in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr unter dem Titel „„Angriffe auf Kurden in Syrien und Iran“ statt. Nach einer Auftaktkundgebung am Aufseßplatz führten die in der Spitze rund 5000 Teilnehmer einen Aufzug durch die Nürnberger Südstadt/Innenstadt durch.

Die Versammlung verlief ohne größere Störungen.

Etwaige Verstöße im Zusammenhang mit den Versammlungsgeschehen werden im Nachgang durch die Kriminalpolizei Nürnberg geprüft.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Janine Mendel