0116 - Polizei ermittelt nach Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels

Lechhausen - In der Nacht vom 14.01.2026 (Mittwoch) auf den 15.01.2026 (Donnerstag) durchsuchten Polizeibeamte ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Lechhausen.

Gegen 23.45 Uhr betraten Einsatzkräfte nach richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Augsburg eine Privatwohnung. Zuvor richteten sich bereits Ermittlungen gegen die Beteiligten.

Vor Ort stellten die Beamten 19 Personen fest. In der Wohnung fand eine aufwändig ausgestattete Glücksspielrunde statt. Bei der zeitaufwändigen Feindurchsuchung stellten die Einsatzkräfte Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Wertgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich sicher und auch sämtliche Glücksspielutensilien sicher.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun gegen 18 Teilnehmer wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Glücksspiel sowie gegen den 48-jährigen Wohnungsinhaber u. a. wegen des Veranstaltens eines unerlaubten Glücksspiels.

Die 18 Teilnehmer besitzen die deutsche, griechische, vietnamesische, chinesische sowie türkische Staatsangehörigkeit. Ein 43-jähriger Gast hatte eine legal erworbene scharfe Schusswaffe mitgebracht, hierzu werden Ermittlungen wegen eines waffenrechtlichen Verstoßes geführt, dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Der 48-Jährige Wohnungsinhaber besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.

0117 - Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlichtmilieu



PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (22.01.2026) fand in einem Bordell in der Gubener Straße sowie weiteren Objekten im Stadtgebiet eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt.

Die Kriminalpolizei Augsburg führte in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges durch.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden.

Die Stadt Augsburg war als Ordnungsbehörde an den Maßnahmen beteiligt.

Einsatzkräfte nahmen zwei Personen. Diese wurden am 22.01.2026 dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seit diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft.

Die Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Ermittlungen der Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

0118 – Polizei ermittelt gegen Autofahrer nach mehreren Verkehrsdelikten

Innenstadt – Am Donnerstag (22.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Riedingerstraße / Innere Uferstraße unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte Polizeibeamte den Mann. Dabei wies sich der 31-Jährige mit einem ausländischen Führerschein aus. Der 31-Jährige lies den Führerschein jedoch nicht rechtzeitig umschreiben. Zudem stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von über 0,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-Jährigen.

Der 31-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

0119 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Donnerstag (22.01.2026) belästigte eine 33-Jährige mehrere Passanten in einem Restaurant in der Viktoriastraße. Zudem leistete sie unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 17.00 Uhr belästigte 33-Jährige mehrere Passanten und ging diese teilweise körperlich an. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich die 33-Jährige unkooperativ und beleidigte diese mehrfach. Die 33-Jährige leistete Widerstand gegen die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die Beamten nahmen die 33-Jährige in Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die 33-Jährige.

Die 33-Jährige besitzt die kapverdische Staatsangehörigkeit.