REGENSBURG. Am Nachmittag des 22.01.2026 bemerkte ein Mitarbeiter eines Campingplatzes im Regensburger Stadtwesten, dass in einen Kiosk eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter flüchteten mit einer Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 22.01.2026 erhielt die Polizeiinspektion Regensburg Süd die Mitteilung über einen Einbruch in einem Kioskgebäude auf dem Gelände eines Campingplatzes im Regensburger Westen. Ein Mitarbeiter des Campingplatzes bemerkte, dass eine Fensterscheibe des Verkaufsgebäudes eingeschlagen und dieses durchwühlt wurde. Vor dem Kiosk befanden sich mehrere Taschen voll mit diversen Lebensmitteln, welche eigentlich in den Kiosk gehören. Diese haben die unbekannten Täter vermutlich dort stehen lassen, da sie möglicherweise gestört wurden.

Der Campingplatz ist aufgrund der Winterzeit aktuell geschlossen und beherbergt keine Besucher. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie im Zeitraum vom 8. Januar, 11:45 Uhr, bis 22. Januar, 15:20 Uhr, im Bereich des Campingplatzes am Weinweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Nummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.