124. Einbruch in Wohnung – Ramersdorf

Am Donnerstag, 22.01.2026, zwischen 7:10 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten aus einer Erdgeschosswohnung in der Hechtseestraße einen Tresor (50 x 50 cm). Wie die Täter in das Anwesen gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hechtseestraße, Angerweg, und Amselweg Wahrnehmungen gemacht, insbesondere Personen, die einen größeren, erkennbar schweren Gegenstand aus dem Haus trugen und in ein Fahrzeug einluden?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

125. Besetzung eines Büros einer Partei – Altstadt

Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 16:40 Uhr, verschafften sich 20 Personen (18 bis 57 Jahre, 7 Frauen und 13 Männer, alle deutsche Staatsbürger mit verschiedenen Wohnsitzen in Bayern) Zutritt in ein Parteibüro im Obergeschoss eines Bürogebäudes. Beim Eindringen in die Räumlichkeiten wurde eine Mitarbeiterin durch eine aufgedrückte Eingangstür leicht verletzt.

Der Polizeinotruf 110 wurde verständigt und sofort wurden viele Einsatzkräfte der Polizei (ca. 20 Streifen, darunter auch das USK) zum Einsatzort geschickt. Die 20 Personen hatten zwischenzeitlich die Büroräumlichkeiten besetzt und stellten politische Forderungen an die Bundesregierung im Kontext mit der aktuellen Situation der Kurden in Syrien.

Die Personen wurden von der Polizei aus dem Büro herausgebracht; teilweise mussten sie auch getragen werden. Alle wurden vor Ort kontrolliert und wegen schwerem Hausfriedensbruch angezeigt. Als die Tatverdächtigen sukzessive entlassen wurden, kamen weitere Personen zu dem Gebäude (bis zu 120) und es wurde eine sich fortbewegende Spontanversammlung angemeldet (vom Oberanger zum Rindermarkt). Diese Versammlung wurde von der Polizei begleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei (KFD 4) hat die Ermittlungen wegen schweren Hausfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

126. Brandfall– Höhenkirchen

Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 14:10 Uhr, geriet in Höhenkirchen ein Lkw Opel Movano, genutzt als Foodtruck, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Foodtruck stand im laufenden Betrieb auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die 39-jährige Inhaberin hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Fahrzeugs auf und versuchte noch mit einem Feuerlöscher den entstandenen Brand zu löschen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Am Foodtruck entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 geführt.