NÜRNBERG. (65) Am späten Donnerstagabend (22.01.2026) wurden Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Nürnberger Westen während einer Streifenfahrt auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam. Dieser wies erhebliche Verletzungen auf, wonach die Nürnberger Kriminalpolizei derzeit wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt und um Zeugenhinweise bittet.



Die Polizeibeamten befanden sich gegen 23:25 Uhr auf Streifenfahrt. Dabe fiel ihnen in der Höfener Straße, auf Höhe der Hausnummer 87, eine auf dem Boden liegende männliche Person auf, die augenscheinlich Hilfe benötigte.

Während der im Anschluss an das Auffinden durchgeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen stellte der Rettungsdienst multiple Verletzungen fest, die auf ein Angriffsgeschehen zurückzuführen sein dürften.

Der Geschädigte wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ergaben , dass es sich bei dem Opfer um einen 36-jährigen Aserbaidschaner aus Fürth handelt. Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen insbesondere auf die Ermittlung des Tatorts bzw. des Tatablaufs und die Identifizierung des oder der unbekannten Täter.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Angaben zur Tat und/oder zur Herkunft der Verletzungen des Mannes machen können oder Zeugen, die den Mann in der Nacht beobachtet/gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel