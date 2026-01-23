OBERNZELL, LKR. PASSAU, RUHSTORF A.D. ROTT, LKR. PASSAU. Am Donnerstag (23.01.2026) haben erneut Telefonbetrüger in Niederbayern zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Vormittag erhielt eine 89-Jährige aus Ruhstorf an der Rott einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Die Seniorin solle Schmuck zusammenpacken, da wohl bei einer Kontrolle ein Zettel mit der Adresse der Geschädigten aufgefunden wurde. Durch geschickte Gesprächsführung konnten die Unbekannten die Geschädigte überzeugen, dass sie ihren Schmuck in eine Dose einpackt, damit diese nicht gestohlen werden können und sicher bei der Polizei aufbewahrt werden.

Gegen 11.00 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann vor dem Haus der 89-Jährigen, nahm den Schmuck an sich und entfernte sich unerkannt. Der Abholer wird mit grauer Kleidung, ca. 160 cm bis 170 cm groß beschrieben.

Gegen Mittag erhielt eine 76-jährige Seniorin aus Obernzell einen Anruf eines vermeintlichen Arztes, der vorgab, dass die Tochter der Dame in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine teure Behandlung sei notwendig, weshalb die 76-Jährige Geld oder Gold zur Bezahlung aufbringen müsse. Gegen 14.30 Uhr erschien eine bislang unbekannte männliche Person am Gartentor der Seniorin. Es kam zur Übergabe einer von mehreren Goldmünzen. Der Mann ging zu einem schwarzen Pkw, in dem er sich dann entfernte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Der Mann trug eine blaue Mütze, eine blaue Jacke und eine Sonnenbrille, keinen Bart,

Alter ca. 50 Jahre, ausländischer Akzent

Bei dem Pkw könnte es sich möglicherweise um einen Mercedes mit polnischen Kennzeichen handeln.

Zeugenaufruf

Personen, die am Donnerstag (22.01.2026) in Ruhstorf a. d. Rott, insbesondere in der Römerstraße und in Obernzell, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit einer Polizeiinspektion in Verbindung zu setzten. Die Polizeiinspektion Hauzenberg ist unter der 08586/96050 und die Polizeistation Pocking unter der 08531/905860 erreichbar.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert erneut - Seien Sie misstrauisch!

Warnsignale am Telefon:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht, durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie einfach auf!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand

nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.01.2026, 08.45 Uhr