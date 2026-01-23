TRAUNSTEIN. Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin verunglückte am Donnerstagnachmittag, 22. Januar 2026, im Parkhaus in Traunstein tödlich. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer und erlag trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Traunstein ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft zum genauen Unfallhergang, wird dabei von einem Gutachter unterstützt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Donnerstagnachmittag, 22. Januar 2026, gegen 16.20 Uhr, fuhr eine 83-jährige Pkw Lenkerin in der Wolkersdorfer Straße in Traunstein im Untergeschoß eines Parkhauses mit ihrem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie im Parkhaus mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer.

Die 83-Jährige musste vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert werden, verstarb jedoch noch am Unfallort. Ob eine akute Erkrankung unfallursächlich war und die Dame deshalb verstarb oder infolge des Aufpralls wird derzeit untersucht.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete hierzu die Sicherstellung des Pkw an und beauftragte einen Gutachter zur Erstellung eines Unfallgutachtens.

Am Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 € geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Traunstein geführt. Hierzu werden insbesondere Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Traunstein unter der Tel. 0861/9730 in Verbindung zu setzen.