BAD ABBACH, LKR. KELHEIM. Am 22.01.2026 gegen 22:00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Deutscher mit einem Pkw auf der BAB 93 von Regensburg kommend in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bad Abbach und der B15n. Neben dem Fahrer befand sich in dem Fahrzeug noch ein 20-jähriger, deutscher Beifahrer.

Der Fahrer fuhr auf die Auffahrt zur B15n in Fahrtrichtung Landshut. Hierbei kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Abschließend blieb das Fahrzeug im Bereich der Böschung nebst der Auffahrt liegen.

Der Beifahrer verstarb bei dem Verkehrsunfall.

Aufgrund der eingeleiteten Rettungs- und Bergungs- sowie polizeilichen Maßnahmen wurde die Fahrbahn der A 93 in Fahrtrichtung Regensburg vorübergehend komplett gesperrt und der Verkehr auf dem Seitenstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.

Ebenso wurde die Fahrbahn der A93 in Fahrtrichtung Holledau kurzzeitig komplett gesperrt. Der Verkehr in dieser Richtung wurde anschließend über den linken Fahrstreifen in Richtung Holledau an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Die Abfahrt zur B15n in Fahrtrichtung Landshut wurde aufgrund polizeilicher Maßnahmen bis auf weiteres gänzlich gesperrt.

Seitens der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde die Anfertigung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet.

Zeugen dieses Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Mainburg unter 08751/8633-0 zu wenden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Mainburg, Tel. 08751/8633-0

Veröffentlicht: 23.01.2026, 07.30 Uhr