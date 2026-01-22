WUNSIEDEL. Bei einem Wohnhausbrand am Donnerstagabend erlitt ein 68-Jähriger schwerste Verletzungen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18.15 Uhr ging der Notruf eines Anwohners in der Ludwigstraße ein, dass im Erdgeschoss eines Reihenhauses ein Feuer ausgebrochen sei. Aufgrund der Mitteilung eilten rund 80 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Einsatzort. Gemeinsam gelang es den Rettungskräften, den 68-jährigen, bewusstlosen Mann aus dem Gebäude zu bergen. Ein Rettungswagen transportierte den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro.