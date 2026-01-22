WEYARN, LKR. MIESBACH. Am Mittwochnachmittag, den 21. Januar 2026, stellten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling im Rahmen einer Kontrolle auf der BAB A8 im Bereich Weyarn mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicher. Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahmen die Ermittlungen.

Den richtigen Riecher hatten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling am Mittwoch (21. Januar 2026) gegen 14.20 Uhr, als sie einen Mann und dessen Fahrzeug auf der BAB A8 bei Weyarn kontrollierten. Der Fahrzugführer war mit einem schwarzen Renault von München in Richtung Salzburg unterwegs. Die Fahnder stellten dabei mehr als 10 Kilogramm Haschisch sicher.

Der 52-jährige Mann mit Wohnsitz in Baden-Württemberg wurde wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis vorläufig festgenommen.

Die ersten Maßnahmen erfolgten durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wurden die weiteren Ermittlungen durch die Rauschgifteinsatzgruppe der Kriminalpolizeistation Miesbach übernommen.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft München II beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 52-jährigen dringend Tatverdächtigen. Der kosovarische Mann wurde im Laufe des Donnerstags (22. Januar 2026) dem zuständigen Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.