ROSENHEIM. Am Mittwochabend, den 21. Januar 2026, verhinderte die Zivilcourage eines Zeugen aus dem Landkreis Fürth einen hohen Vermögensschaden. Nach der Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen durch einen 84-Jährigen aus dem südlichen Landkreis München wurde der Täter in Rosenheim festgenommen. Dank des schnellen Handelns des Zeugen und der Polizei konnte so ein Abholer eines Callcenter-Betrugs festgenommen und ein hoher Vermögensschaden für den Geschädigten verhindert werden. Der 30-jährige Tatverdächtige aus Serbien sitzt nun in Haft. Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernahm die Ermittlungen.

Am Mittwochabend, den 21. Januar 2026, war es der Aufmerksamkeit und der Zivilcourage eines 46-jährigen Mannes aus dem Landkreis Fürth zu verdanken, dass nach einer Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen durch einen 84-Jährigen aus dem südlichen Landkreis München, der Täter noch mit den erlangten Gegenständen festgenommen werden konnte.

Der 46-Jährige Zeuge wurde im Bereich des Amtsgerichts Rosenheim von einem älteren Mann angesprochen, ob er ihm bei der telefonischen Übermittlung einer IBAN weiterhelfen könne. Hierbei erwähnte der 84-Jährige, dass eine Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätte und er deshalb Geld hinterlegen müsse.

Der Mann aus dem Landkreis Fürth erkannte sofort die Betrugsmasche und warnte den 84-Jährigen. Dieser nahm, mutmaßlich wegen des hohen psychischen Drucks, die Warnung nicht ernst und schickte den 46-Jährigen weg. Der Zeuge verständigte jedoch sofort den Notruf und gab eine detaillierte Beschreibung des Opfers und seiner mitgeführten Gegenstände an.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten nur kurze Zeit später Beamte der Rosenheimer Polizei im näheren Umfeld einen zunächst unbekannten Mann feststellen, welcher die beschriebenen Gegenstände mitführte. Bei der Kontrolle des 30-jährigen serbischen Staatsangehörigen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnten Bargeld und diverse Wertgegenstände im Gesamtwert von über 200.000 Euro festgestellt werden.

Der Mann wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen und die Gegenstände sichergestellt.

Der 84-jährige Geschädigte war bereits nicht mehr vor Ort. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte dessen Identität aber ermittelt und dieser über den Betrug aufgeklärt werden.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, beantragte nach Sachverhaltsdarlegung beim zuständigen Amtsgericht Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen Serben. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht befindet sich dieser jetzt in Untersuchungshaft.

Dank des umsichtigen und schnellen Handelns des Zeugen sowie der Polizei Rosenheim konnte ein Abholer eines Callcenter-Betrugs festgenommen und ein hoher Vermögensschaden für den Geschädigten verhindert werden.