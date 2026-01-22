LANDKREIS DACHAU, FÜRSTENFELDBRUCK, BAD TÖLZ, MÜNCHEN

Am 20.01.2026 durchsuchte die federführende Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion, einem sog. „Actionsday“, mehrere Objekte im südlichen Landkreis Dachau, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz und dem Stadtgebiet München.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck konnten Verkäufer und Abnehmer von Kokain ermittelt werden. In den Morgenstunden des 20.01.2026 schlugen die Ermittler zu und durchsuchten mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte zeitgleich mehrere Wohnungen in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz und im Stadtgebiet München aufgrund vorliegender Durchsuchungsbeschlüsse wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Hierbei wurden sie fündig und konnten Kokain im dreistelligen Grammbereich, Dopingmittel in nicht geringer Menge, ca. 17.000 Euro Bargeld, zahlreiche Waffen, darunter mehrere verbotene Gegenstände (eine Präzisionsschleuder, Wurfsterne und verbotene Messer) auffinden und sicherstellen.

Bei einem 39-jährigen italienischen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Dachau war die Beweislast so erdrückend, dass durch die Staatsanwaltschaft München II Haftbefehl beantragt wurde. Dieser wurde daraufhin festgenommen und am 21.01.2026 dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.