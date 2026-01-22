BAMBERG. Unbekannte versuchten in der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Meinhardtstraße einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, machten sich offenbar der oder die Täter an der Haustür des Anwesens zu schaffen. Am Morgen ließ sich die Tür nur noch eingeschränkt öffnen, da sie durch Gewalteinwirkung beschädigt worden war. In das Wohnhaus gelangten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die weiteren Ermittlungen und geht derzeit von einem gescheiterten Einbruchversuch aus.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Meinhardtstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.