LANDKREIS STARNBERG, TUTZING. In den gestrigen frühen Abendstunden gab es im Warteraum des Bahnhofsgebäudes in Tutzing eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern.

Dabei wurde ein 31-jähriger Mann aus Tutzing gegen 19:20 Uhr mit einem Baseballschläger bedroht. Als dieser flüchtete, wurde ihm mehrfach mit einer Schreckschusspistole hinterhergeschossen. Der Bedrohte blieb unverletzt.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilicher Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei zwei tatverdächtige Männer im Alter von 17 und 26 Jahren, aus der 7-köpfigen Männergruppe zu identifizieren und vorläufig festzunehmen. Die beiden Starnberger wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Fünf weiteren, bislang unbekannten Männern, gelang es am Tatabend unerkannt zu entkommen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet in diesem Zusammenhang, Zeugen, die am Tatabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.