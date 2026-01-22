LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. In der Nacht auf Donnerstag, 22. Januar 2026, brach an einer Garage in Lenggries ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

In der Nacht auf Donnerstag, 22. Januar 2026, ging gegen 01.50 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberland eine Mitteilung über eine in Brand stehende Garage in der Jachenauer Straße in Lenggries ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass die Garage bereits in Vollbrand stand. Das Feuer griff auch auf mehrere Pkw über, welche an und in der Garage geparkt waren. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Floriansjünger konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude verhindert und der Brand gelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden aber wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Belastbare Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor, hier bleiben die Untersuchungen der Ermittler abzuwarten.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Tölz. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden die Untersuchungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim fortgeführt.