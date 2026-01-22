FÜRTH. (60) Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (21.01.2026) in ein Reihenmittelhaus in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Täter verschafften sich zwischen 15:15 Uhr und 21:00 Uhr über die Terrassentür Zugang zum Anwesen in der Leipziger Straße. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 100.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden von der Fürther Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl