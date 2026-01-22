BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht auf Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Bones“ zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden. Alle Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur bislang unklaren Brandursache.

Gegen 1.45 Uhr stellten Bewohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Anwesens fest. Ein Rauchmelder schlug Alarm, zudem drang bereits Rauch unter den Türen hindurch. Die Bewohner reagierten sofort und verließen das Gebäude. Insgesamt sechs Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Obergeschoss. Um das Feuer vollständig löschen zu können, deckten sie Teile des Daches ab.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro. Über hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des THW und der Polizei waren vor Ort im Einsatz.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg übernahmen die Ermittlungen und werden den Brandort dann begehen und begutachten, sobald alle Glutnester abgelöscht sind und die Arbeiten gefahrlos möglich sind. Angaben zur Brandursache sind deshalb derzeit noch nicht möglich.