METTEN, A3, LKR. DEGGENDORF. Am Dienstagmorgen (20.01.2026) konnten Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf bei einer Fahrzeugkontrolle eine größere Menge an Cannabis sicherstellen. Der Beschuldigte befindet sich nach richterlicher Vorführung in Haft.

Die Schleierfahnder kontrollierten den Audi mit Frankfurter Zulassung gegen 09.00 Uhr an der Autobahnabfahrt Metten. Der 21-jährige, serbische Fahrer war alleine unterwegs nach Österreich. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst ein Tierabwehrspray, einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag sowie ein Messer im Ablagefach der Fahrertür fest. Auf den Rücksitzen befand sich eine Tasche in der nach Öffnung knapp über 5 Kilogramm Marihuana und Haschisch zum Vorschein kamen. Der Serbe wurde vorläufig festgenommen, das Tierabwehrspray, das Messer, das Bargeld sowie das Cannabis sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 21-Jährigen in Frankfurt erlassen und durch die dortige Kriminalpolizei vollzogen. Dabei konnten keine weiteren Beweismittel aufgefunden werden. Bei einer Vorführung am Amtsgericht Deggendorf gestern Vormittag (21.01.2026) wurde ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge gegen den 21-Jährigen erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

