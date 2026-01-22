LKR. DEGGENDORF. Die Kriminalpolizei Deggendorf führt derzeit zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf ein Ermittlungsverfahren gegen einen 26-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Deggendorf, der im Verdacht steht, per Post Amphetamin erworben zu haben.

Ein von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragter Durchsuchungsbeschluss wurde am 20.01.2026 durch Beamte der Kriminalpolizeistation Deggendorf vollzogen. Hierbei wurden in der Wohnung des 26-jährigen Rauschgiftutensilien und rezeptpflichtige Medikamente sichergestellt. Der Mann nutzte wohl gefälschte Privatrezepte, die er sich über Messengerdienste beschaffte, um so an die Medikamente zu gelangen. Die gefälschten Rezepte legte der Mann in verschiedenen Apotheken vor und erlangte so rezeptpflichtige Schmerzmittel.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Erwerbs von Betäubungsmitteln, möglichen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz sowie wegen Urkundenfälschung verantworten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.01.2026, 07.20 Uhr