0104 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen - Am Dienstag (20.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in der Neuburger Straße. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 11.15 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin in der Neuburger Straße mit ihrem Auto unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache übersah die 35-Jährige offenbar ein Auto, das an einer roten Ampel wartete.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf zwei davorstehende Fahrzeuge aufgeschoben.

Die 35-Jährige und drei Unfallbeteiligte im Alter von 35, 33 und 27 Jahren wurden aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die 35-Jährige und 33-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 27-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

0105 - Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Innenstadt - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 48-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße in Augsburg unterwegs.

Eine Streife kontrollierte gegen 03.30 Uhr den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem Autofahrer fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-jährigen Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0106 - Fund einer Sprenggranate

Innenstadt - Am Dienstag (20.01.2026) meldete eine Zeugin den Fund einer Sprenggranate und einer Schusswaffe in der Mittelstraße.

Bei einer Wohnungsauflösung fand die Eigentümerin eine Sprenggranate sowie eine Schusswaffe mit zugehöriger Munition. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Spezialisten der Polizei sicherten die Granate. Die Granate und die Waffe mit Munition werden der Vernichtung zugeführt.

Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.

0107 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Göggingen - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 25-jähriger Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in der Imhofstraße unterwegs.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser fiel aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrradfahrer.

Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.