WEIßENHORN. Am Montagabend fiel dem Ladendetektiv eines Supermarktes gegen 19:15 Uhr ein Mann auf, welcher sich auffällig verhielt. Der Detektiv konnte dann beobachten, wie der Mann Lebensmittel sowie eine Flasche Gin im Wert von ca. 55 Euro in seinen Rucksack steckte und dann den Supermarkt verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen.

Als der 30-jährige Mann angesprochen wurde, stieß er den Detektiv zur Seite und wollte flüchten. Der Detektiv bekam den Rucksack mitsamt der gestohlenen Ware noch zu fassen, sodass der Tatverdächtige ohne diesen aus dem Geschäft rannte. Streifen der Polizeiinspektion Weißenhorn leiteten sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 30-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der polnische Tatverdächtige konnte im Bereich des Freibades lokalisiert und festgenommen wurde. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Ladendetektiv wurde nicht verletzt. (PI Weißenhorn)

