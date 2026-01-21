STEPHANSKIRCHEN, OT SCHLOSSBERG, LKR. ROSENHEIM. Wegen zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Gemeindebereich von Stephanskirchen ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Rosenheim und bittet dabei auch um sachdienliche Hinweise. Unbekannte brachen im Zeitraum vom 16. Januar bis zum 19. Januar in zwei unmittelbar nebeneinander liegende Einfamilienhäuser am Schloßberg ein, erbeuteten in einem Fall Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Im zweiten Fall entstand kein Stehlschaden.

Die beiden betroffenen Einfamilienhäuser befinden sich in der Uhlandstraße und in der Bergfeldstraße, liegen aber unmittelbar nebeneinander. Auch deshalb vermuten die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 2 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, dass beide Einbrüche von ein und denselben Tätern verübt wurden.

Die Bewohner des Hauses in der Uhlandstraße waren am vergangenen Samstag (17. Januar 2026) mehrere Stunden abwesend. In dieser Zeit hebelten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster auf, durchwühlten drinnen viele Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Auch im zweiten Fall hebelten die Einbrecher bei dem Einfamilienhaus in der Bergfeldstraße gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Nach bisherigen Feststellungen der Berechtigten machten der oder die Täter hier aber keine Beute. Die Ermittler vermuten, dass diese Tat auch am Samstag (17. Januar) verübt wurde.

An beiden Tatorten führte die Polizei Spurensicherungsmaßnahmen durch. Eine Absuche im Bereich der Tatorte erbrachte keine Erkenntnisse, ebenso wenig eine Anwohnerbefragung.

Jetzt ermittelt das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim in beiden Fällen und die Beamten bitten dabei auch um Hinweise:

Wer hat am vergangenen Wochenende, insbesondere am Samstag, 17 Januar 2026, in der Zeit zwischen 15.00 und 21.00 Uhr im Umfeld der Tatort in der Uhlandstraße und der Bergfeldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.