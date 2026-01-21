FÜRTH. (59) Ein 44-jähriger Deutscher steht im Verdacht, am Dienstagmittag (20.01.2026) in Fürth mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Eine Streife nahm den betrunkenen Randalierer in Gewahrsam.



Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Zeugen, wie ein Mann in der Mainstraße die Außenspiegel mehrerer Autos abtrat und Scheibenwischer verbog. Daraufhin wählte der Zeuge den Polizeinotruf.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth fahndeten nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Der 44-Jährige zeigte sich hierbei erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.



Erstellt durch: Kai Schmidt