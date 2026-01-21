ANSBACH. (58) Bei einer Kontrolle einer Person am Ansbacher Bahnhof fanden Beamte der Polizeiinspektion Ansbach am Dienstagvormittag (20.01.2026) mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-jährigen Deutschen förderte eine Vielzahl weiterer Drogen zu Tage.



Eine Streife der Polizeiinspektion Ansbach führte bei dem 20-Jährigen kurz vor 10:00 Uhr eine Personenkontrolle im Bereich des Bahnhofes durch. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Dieser wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach durchsuchten die Polizisten im Anschluss die Wohnung des jungen Mannes. Hierbei stießen sie auf diverse Betäubungsmittel – darunter Marihuana, Ecstasy sowie Substanzen, die unter das Antidopinggesetz fallen.

Sämtliche Substanzen wurden vor Ort sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Antidopinggesetz ein.



Erstellt durch: Marc Siegl