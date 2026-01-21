LANDSHUT. Ein unbekannter Mann hat am Montag, 19.01.2026, kurz vor 18.00 Uhr, im Bereich der Moschee in der Benzstraße Überreste von Schlachtabfällen ausgebracht. Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt.

Nach bisherigem Kenntnisstand hat der Unbekannte gegen 17.40 Uhr Überreste eines Schweines, u. a. auf einem Gartenhäuschen für Gartengeräte, im Garten und sowie dem Briefkasten der Moschee platziert. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht: 21.01.2026, 10.40 Uhr