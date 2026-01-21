TIRSCHENREUTH. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Tirschenreuth kontrollierten vergangenen Freitag, den 16. Januar, in Tirschenreuth mehrere Personen mit geringen Mengen Marihuana, woraus sich der Verdacht des unerlaubten Handels mit Cannabis gegen einen 23-jährigen Deutschen ergab. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. die Sachbearbeitung übernommen.

Bei den im Rahmen der Kontrolle angetroffenen Personen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 31, 38 und 19 Jahren. Polizeibeamte kontrollierten sie in den Abendstunden zu unterschiedlichen Zeiten und stellten fest, dass sich alle drei unmittelbar vor der Überprüfung an einer bestimmten Wohnung im Stadtgebiet von Tirschenreuth aufhielten. Die drei Männer führten jeweils eine geringe Menge an Marihuana mit und standen im Verdacht des unerlaubten Erwerbs von Cannabis. Im Zuge der ersten Überprüfungen identifizierten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Tirschenreuth einen 23-jährigen Deutschen, der im Stadtgebiet wohnt, als Tatverdächtigen und Abgeber des Cannabis. Die Staatsanwaltschaft in Weiden i.d.OPf. erwirkte daher noch am selben Tag einen Durchsuchungsbeschluss beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Weiden i.d.OPf.. Die Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen führte dann zur Auffindung und Beschlagnahme einer Vielzahl verbotener Gegenstände. Hierzu zählten unter anderem knapp über 250 Gramm Marihuana, mehr als 300 Gramm Haschisch, eine geringe Menge Ecstasy, über 150 Gramm MDMA, drei verbotene Messer sowie eine zweistellige Anzahl scharfer Patronen - für deren Besitz der 23-Jährige keine Erlaubnis hat. Außerdem beschlagnahmten die Beamten bei dem 23-Jährigen eine größere Menge an Bargeld, welches in zum Drogenhandel typischer Stückelung vorhanden war, sowie eine Vielzahl von Mobiltelefonen und sonstigen Datenspeichern.

Gegen den jungen Mann aus Tirschenreuth ermittelt nun die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. unter anderem wegen des Verdachts eines Verbrechens des unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln und Cannabis mit Waffen und wegen Vergehen nach dem Waffengesetz. Zu seinen drei Abnehmern werden die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Erwerbs von Cannabis geführt.

Die Einsatzkräfte nahmen den 23-Jährigen Tatverdächtigen daraufhin noch in seiner Wohnung vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. beantragte am Samstag, den 17. Januar, einen Haftbefehl gegen den jungen Mann. Der 23-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tirschenreuther wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.