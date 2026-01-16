KEMPTEN. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt weiterhin im Mordfall Sonja Hurler, der sich im Jahr 1981 ereignete. Das damals 13-jährige Mädchen war in der Nacht vom 04. auf den 05. Juli 1981 auf dem Weg zur Großmutter nach Heiligkreuz – dort kam sie jedoch nie an.

Zwischenzeitlich ergab sich für die Ermittler eine neue Spur, die zu einem Mordfall in Zirndorf (Mittelfranken) führt. In diesem Fall war die 12-jährige Marion Baier in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 im Anschluss an den Besuch des Fischerfestes in Zirndorf mutmaßlich von einem Sexualstraftäter getötet worden. Bis zum heutigen Tag konnte der Mord an dem Mädchen nicht aufgeklärt werden.

Im Rahmen einer neuerlichen Untersuchung nach modernen Analysemethoden gelang es der bei der Kriminalpolizei Fürth eingerichteten Arbeitsgruppe „Hainberg“ zwischenzeitlich, eine DNA-Spur an der Bekleidung von Marion Baier zu sichern. Eine Überprüfung ergab, dass diese DNA auch am Tatort des Mordfalls Sonja Hurler in Kempten gefunden werden konnte.

Die Ermittler konzentrieren sich nun auf mögliche Zusammenhänge und Parallelen zwischen den beiden Fällen. Beide Taten ereigneten sich am ersten Juliwochenende. In Kempten fand das Stadtfest statt, während Marion Baier das Fischerfest in Zirndorf besucht hatte. Es wird davon ausgegangen, dass beide Mädchen Opfer eines Sexualdelikts wurden, ehe sie ermordet wurden. Zudem waren beide Mädchen zum Zeitpunkt der Tat etwa im selben Alter.

Die Beamten in Kempten und Fürth stehen angesichts der neuen Erkenntnisse im engen Austausch und werden darüber hinaus von Profilern der Operativen Fallanalyse (OFA) beim Bayerischen Landeskriminalamt unterstützt. Zur Klärung der beiden Mordfälle bitten die Ermittler aus Kempten und Fürth weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung und wenden sich mit konkreten Fragen an die Bevölkerung, insbesondere aus den Bereichen Kempten sowie Zirndorf und Oberasbach:

In der Tatnacht vom 04. auf 05. Juli 1981 soll eine Gruppe junger Männer ein um Hilfe schreiendes Mädchen durch den Kemptener Stadtteil Thingers gezogen haben. Kann jemand Hinweise zu dieser Personengruppe geben?

Am 04. Juli 1981 fand in der heutigen Tom-Mutter-Schule (Schule für Behinderte) das Schulfest statt. Es wurde erstmalig zusammen mit Schülern aus weiteren Schulen aus Kempten organisiert. Hat jemand noch Erinnerungen, evtl. Fotos von diesem Fest, oder weiß, ob sich am Abend nach dem Fest Personen an den dort aufgestellten Zelten aufgehalten haben?

Wer hat in der Tatnacht etwas Auffälliges im Bereich des Stadels in der Heiligkreuzer Straße bemerkt? An dem Stadel wurde später die Leiche der Sonja Hurler aufgefunden.

Wer kann Hinweise auf Personen geben, die 1973 eine Verbindung nach Zirndorf und 1981 nach Kempten hatten? Es kann durchaus sein, dass diese Personen 1973 noch Jugendliche waren.

War jemand am 01. Juli 1973 auf dem Fischerfest in Zirndorf? Wenn ja, gibt es noch Fotos von damals?

Kann jemand etwas zu sonstigen Verbindungen zwischen Zirndorf und Kempten sagen (z.B. Vereine, Gruppen…)?

Gibt es Personen/Gruppen, die sowohl eine Verbindung zum Stadtfest Kempten 1981 als auch dem Fischerfest in Zirndorf 1973 hatten?

Im Mordfall Marion Baier wurde am Tatort ein Christophorus Medaillon gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies vom Täter stammte. Kann jemand Angaben zu einer Person machen, die bis 1973 ein solches Medaillon besessen oder getragen hat, anschließend aber nicht mehr?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt im Mordfall Sonja Hurler eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Auch für den Mordfall Marion Baier lobt das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden wird. Zudem ist die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kempten unter der 0831 9909-1991 entgegen. (PP Schwaben Süd/West/KPI Kempten)

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).