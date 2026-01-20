ANSBACH. (56) Am Dienstag (20.01.2026) findet im Stadtgebiet Ansbach eine kurzfristig angemeldete Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.



Die Demonstration wird sich im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr entlang folgender Wegstrecke bewegen:

Schlossplatz – Promenade – Maximilianstraße – Turnitzstraße – Bahnhofstraße - Bischoff-Meiser-Straße

Im Umfeld dieser Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur genannten Zeit möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald