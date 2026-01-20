REGENSBURG. Ein 37-jähriger Mann wurde am 19. Januar 2026 in Regensburg nach einem räuberischen Ladendiebstahl festgenommen. Er bedrohte einen Zeugen mit einem Messer. Aufgrund eines aktuellen Haftbefehls kam dieser in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen.

Am Montag, 19. Januar, kam es gegen 11:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Regensburger Innenstadt zu einem Diebstahl von Parfüm im mittleren dreistelligen Eurobereich durch einen 37-jährigen Deutsch-Kasachen. Eine Ladendetektivin beobachtete, wie der Tatverdächtige mehrere Parfüms in seinen Rucksack steckte und im Anschluss die Filiale mit der unbezahlten Ware verließ. Sie konfrontierte den Tatverdächtigen mit ihrer Beobachtung, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei wurde dem 37-Jährigen der Rucksack entrissen, woraufhin dieser ohne die Beute flüchtete. Die Ladendetektivin verfolgte den Flüchtigen bis zum Vier-Eimer-Platz. Dort bedrohte der 37-Jährige diese mit einem Messer und flüchtete dann. Es wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeikräfte vor Ort konnte der flüchtige Tatverdächtige nicht festgestellt werden. Der 37-Jährige wurde wenige Stunden später im Norden von Regensburg festgenommen und noch am gleichen Tag aufgrund eines Haftbefehls in einem anderen Fall, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.