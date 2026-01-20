LKR. LICHTENFELS. Gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2191 zwischen Lettenreuth und Weidhausen bei Coburg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine Unfallbeteiligte kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt.

Aus bislang unklarer Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge, ein Mercedes sowie ein Citroen, auf der ST2191 frontal miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 57-jahrige Fahrerin des Citroen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes befreiten sie und brachten sie zu einem in der Zwischenzeit gelandeten Rettungshubschrauber. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 74 Jahre alte Fahrer des Mercedes erlitt leichtere Verletzungen, kam jedoch ebenfalls zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels sind derzeit mit der Unfallaufnahme betraut. Sie werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg von einem Unfallsachverständigen unterstützt.

Die Staatsstraße bleibt im betroffenen Teilstück für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet.