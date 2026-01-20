HOF. Zwei Jugendliche bedrohten am frühen Montagabend einen 16-Jährigen mit einer Schusswaffe und raubten ihm Bargeld.

Gegen 18.20 Uhr war der junge Mann zu Fuß im Bereich der Kreuzung Landwehrstraße/Sedanstraße unterwegs. Zwei Jugendliche sprachen ihn an. Nach einer kurzen Unterhaltung zog einer der beiden eine mutmaßliche Schusswaffe und bedrohte den 16-Jährigen damit. Als der Jugendliche zu flüchten versuchte, holten ihn die Täter ein und schlugen ihn zu Boden. In der Folge raubten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten in Richtung Bahnhof.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf und musste medizinisch versorgt werden.

Die Flüchtigen werden als Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren mit ausländischem Akzent beschrieben. Einer der Täter war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug eine dunkle Sportjacke. Zum zweiten Täter liegt keine nähere Beschreibung vor.

Ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte ist nicht bekannt. Geschossen wurde damit nicht.

Die Polizei leitete unmittelbar nach der Tat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, leider ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof. Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der 09281/704-0 mit der Kriminalpolizei Hof in Verbindung zu setzen.