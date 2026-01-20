INGOLSTADT. In den vergangenen Tagen wurden den Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mehrere Fälle von Betrug über sogenannte Neobroker gemeldet. Der bislang bekannt gewordene Schaden beträgt rund 50.000 Euro, die Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor der aktuellen Betrugsmasche.

Neobroker ermöglichen es, mit wenigen Klicks unkompliziert Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Zur Nutzung werden meist lediglich ein dort erstelltes Bankkonto sowie ein Smartphone benötigt. Einige Kundinnen und Kunden des Neobrokers „Trade Republic“ erhielten in den vergangenen Tagen betrügerische Anrufe, E-Mails oder SMS („Smishing“) und gaben daraufhin den Zugriff auf ihr Konto frei oder transferierten Gelder an andere Plattformen. Die Nachrichten stammten nicht von Trade Republic, sondern von bislang unbekannten Cyberkriminellen. Die Firma Trade Republic hat bereits auf die Betrugswelle reagiert und warnt Kunden offiziell vor der Betrugsmasche.

Beim sogenannten „Smishing“ handelt es sich um Phishing-SMS, also Betrugsversuche durch Cyberkriminelle, die sich als offizielle Absender ausgeben und so versuchen, Zugangsdaten zu Online-Banking oder Brokern zu erlangen.



Ein 77-jähriger Mann aus Oberdolling, Lkr. Eichstätt, erhielt eine solche betrügerische SMS mit Hinweisen auf einen angeblichen unberechtigten Login-Versuch. Er transferierte daraufhin einen vierstelligen Betrag an die bislang unbekannten Täter. Ein 71-Jähriger aus Ingolstadt erhielt ebenfalls eine solche SMS auf sein Handy. Er rief daraufhin eine dort angegebene Nummer an und wurde angewiesen, sein Guthaben in die Blockchain „Solana“ zu übertragen, anschließend wurde die Kryptowährung durch unbekannte Täter weiter transferiert. Dem Ingolstädter entstand so ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ähnlich erging es einem 62-Jährigen aus Vaterstetten, Lkr. Ebersberg und einer 42-jährigen Frau aus Ingolstadt, die jeweils ebenfalls niedrige fünfstellige Geldbeträge verloren.

Eine 40-jährige Frau aus Schrobenhausen, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, erhielt einen Anruf aus dem Ausland und wurde von unbekannten Tätern dazu gebracht, einen dreistelligen Eurobetrag auf eine vermeintlich sichere Krypto-Wallet zu übertragen.

In allen genannten Fällen wurden die Gelder weiter transferiert oder der Zugriff auf die Krypto-Plattformen eingefroren, sodass den Opfern ein entsprechender Vermögensschaden entstand.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt in einigen der genannten Fälle und rät der Bevölkerung, sich mit gesundem Misstrauen vor derartigen Betrugsmaschen zu schützen: