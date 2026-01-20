PP SCHWABEN SÜD/WEST. Seit Beginn der kalten Wintermonate verzeichnet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West eine deutliche Zunahme von Betrugsanzeigen im Bereich Heizungsnotdienste. Bislang wurden insgesamt 16 Fälle angezeigt.

Aktuell sind im Bereich Kaufbeuren Mitarbeiter eines betrügerischen Hausmeisterservices unterwegs, die sich als Heizungsnotdienst ausgeben. Die Geschädigten, deren Heizungen defekt sind, rufen diese vermeintlichen Notdienste an. Die Täter verfügen jedoch über keine handwerklichen Kenntnisse, verlangen hohe Summen für angebliche Reparaturen und verschwinden anschließend, ohne die Heizungen tatsächlich instand gesetzt zu haben.

In einem Fall verursachten die Täter einen Wasserschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich vor den derzeit aktiven Betrügern im Bereich Heizungsnotdienste:

Es wird dringend empfohlen, bei einem Heizungsausfall oder anderen handwerklichen Notfällen ausschließlich auf etablierte, seriöse und geprüfte Fachbetriebe zurückzugreifen.

Achten Sie darauf, dass die beauftragten Handwerker über eine gültige Gewerbeanmeldung und entsprechende Qualifikationen verfügen.

Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten einen Kostenvoranschlag geben und prüfen Sie diesen sorgfältig.

Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlich hohen Forderungen oder wenn sofortige Barzahlung verlangt wird.

Notieren Sie sich Namen, Fahrzeugkennzeichen und gegebenenfalls weitere Details der eingesetzten Personen.

Im Zweifelsfall zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren, bevor Sie einen Auftrag erteilen. Nur so können Sie sich vor Betrug und erheblichen finanziellen Schäden schützen. (PP Schwaben Süd/West)

