LANDKREIS FREISING, HALLBERGMOOS. In der Nacht von Sonntag (18.01.2026) auf Montag (19.01.2026) entwendeten bislang Unbekannte einen mit Keyless-Go-System ausgestatteten grauen BMW X5 xDrive30d aus dem Ortsteil Goldach in Hallbergmoos. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Das Fahrzeug wurde am Sonntagabend gegen 19 Uhr vor einer Hauseinfahrt im Pappelweg ordnungsgemäß geparkt und abgesperrt. Als der Eigentümer am nächsten Tag damit wegfahren wollte, stellte er fest, dass sein BMW entwendet worden war. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich im Besitz des Geschädigten. Der Beuteschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.