100. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt zum Nachteil eines Polizeibeamten – Schwabing

Am Montag, 19.01.2026, gegen 14:10 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 darüber verständigt, dass angeblich eine Person mit Pistole vor der Wohnungstür des Mitteilers stehen sollte. Bei dem Mitteiler handelte es sich um einen 61-jährigen Deutschen, der in München wohnhaft ist. Daraufhin wurde ein entsprechender Polizeieinsatz durchgeführt.

Vor Ort konnte die Bedrohungslage nicht bestätigt werden. Stattdessen trafen die Polizeibeamten im Treppenhaus auf den Mitteiler, welcher ein Messer in der Hand hielt und anschließend wieder in seine Wohnung ging. Im Rahmen der Abklärungen wurde eine bereits länger andauernde psychische Auffälligkeit bei dem 61-Jährigen bekannt. Da nicht klar war, ob sich nicht noch jemand anderes in der Wohnung befand, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen. Da eine Kontaktaufnahme mit dem Mitteiler nicht mehr möglich war, betraten die Spezialeinsatzkräfte schließlich die Wohnung. Im Rahmen dessen wurde ein Polizeibeamter durch den 61-Jährigen mit dem Messer angegriffen und mehrfach gestochen. Lediglich die Schutzausstattung konnte hierbei eine schwere Verletzung verhindern. Der 61-Jährige konnte schließlich entwaffnet und festgenommen werden.

Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Im Laufe des heutigen Tages wird eine Unterbringung des 61-Jährigen geprüft. Die Ermittlungen in dieser Sache hat das Kommissariat 11 übernommen.

101. Raub eines Fanschals – Giesing

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 16:15 Uhr, befand sich ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau nach einem Fußballspiel der 3. Fußball-Bundesliga als Fußgänger an der Ampel des Wettersteinplatzes. Der 19-Jährige war dabei als Fußballfan eines in München ansässigen Vereins gekleidet.

Während der 19-Jährige an der Ampel wartete, wurde er von hinten von zwei bislang unbekannten Tätern tätlich angegriffen und sein um den Hals getragener Fanschal geraubt.

In Tatortnähe befindliche Polizeibeamte wurden auf den Vorfall aufmerksam und schritten umgehend ein. Dennoch gelang es den beiden Tätern, mit dem Fanschal in einer größeren Menschenmenge unterzutauchen und in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der 19-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Eine genaue Personenbeschreibung konnte durch den 19-Jährigen nicht abgegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 23.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wettersteinplatz (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

102. Versuchter Raubüberfall auf Wettbüro – Ottobrunn

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 23:20 Uhr, befand sich eine Angestellte eines Wettbüros im Bereich der Eingangstür und war gerade im Begriff, das Geschäft abzuschließen. In diesem Moment griffen zwei bislang unbekannte, maskierte Täter die Frau an und drängten sie gewaltsam zurück in die Räumlichkeiten.

Noch bevor die Täter Forderungen stellten, löste ein akustischer Alarm aus, weshalb sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Angestellte verständigte anschließend selbst den Polizeinotruf 110. Umgehend nahmen mehrere Streifen der Münchner Polizei die Fahndungsmaßnahmen auf. Diese führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Geschädigte wurde bei dem Überfall verletzt. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 175 cm groß, dunkle Kleidung

Täter 2:

Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, dunkle Kleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Bogen, Rosenheimer Landstraße und Putzbrunner Straße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

103. Einbruch in ein Ladengeschäft – Neuperlach

Am Montag, den 19.01.2026, gegen 03:20 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt in ein Ladengeschäft. Aus dem Kassenbereich entwendete dieser dann Zigaretten und Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Seine Beute transportierte der Täter im Anschluss in blauen Müllsäcken in unbekannte Richtung ab.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und eine dunkle Kopfbedeckung. Sein Gesicht war zudem vermummt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Therese-Giese-Allee und Gustav-Heinemann-Ring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

104. Wohnungseinbruch – Schwabing

Am Montag, 19.01.2026, zwischen 19:15 Uhr und 20:20 Uhr, kam es in Schwabing zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Wohnungstür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Unter Mitnahme von aufgefundenem Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der der U-Bahnstationen Giselastraße und Münchner Freiheit (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

105. Eine Person verstorben nach Verkehrsunfall – Grünwald

-siehe Medieninformation vom 16.01.2026, Nr. 84

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 14:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 85-jährigen Fußgängerin und einer 52-jährigen Autofahrerin bei dem die Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die 85-Jährige verstarb am Montag, 19.01.2026, in einem Münchner Krankenhaus.

Die Ermittlungen führt weiterhin die Münchner Verkehrspolizei.

106. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Freimann

Am Montag, 19.01.2026, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein über 80-Jähriger mit griechischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes die Maria-Probst-Straße in Fahrtrichtung Ingolstädter Straße. Mit im Fahrzeug saß als Beifahrerin eine über 70-Jährige, ebenfalls mit griechischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Zur selben Zeit befuhr ein 48-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm mit einem Pkw BMW die Maria-Probst-Straße in Fahrtrichtung Heidemannstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe der Hausnummer 31 in einer Kurve zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der über 80-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die über 70-Jährige und der 48-Jährige jeweils leicht verletzt. Alle drei Verletzten mussten durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Mercedes als auch der BMW an der jeweils linken Fahrzeugseite stark beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Maria-Probst-Straße komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

107. Fahrradfahrerin stürzt und wird verletzt – Grasbrunn

Am Montag, 19.01.2026, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine über 70-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad den Veilchenweg (Feldweg südlich der Bahnstrecke) in Richtung Vaterstetten. Aufgrund des vereisten Fahrwegs stürzte sie mit dem Fahrrad zu Boden. Ein Fahrgast einer vorbeifahrenden S-Bahn beobachtete den Sturz und informierte daraufhin den Notruf.

Die über 70-Jährige erlitt bei dem Sturz eine Kopfverletzung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Hinweis der Polizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.