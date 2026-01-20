HOF. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A72 fanden Fahnder eine ungewöhnlich hohe Bargeldsumme und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Montagabend, gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Selb an der Anschlussstelle Hof-Nord der A72 einen Pkw. Bei einem der Insassen handelte es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag fest. Der Mann führte das Geld gebündelt in mehreren Kleidungsstücken mit sich - unter anderem in seiner Unterhose.

Da der Beifahrer widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Bargeldes machte, ordnete die Staatsanwaltschaft Hof die Beschlagnahme des Geldes sowie weiterer Beweismittel an.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberfranken. Sie klären nun, ob es sich um Geldwäsche beziehungsweise unrechtmäßig erlangte Vermögenswerte handelt.