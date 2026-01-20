BAYREUTH. Ein aufmerksamer Zeuge und das schnelle Eingreifen der Polizei beendeten am Montagmittag die Flucht eines Ladendiebs nach einem Diebstahl in der Innenstadt.

Am Montag, gegen 13.50 Uhr, entwendete ein 21-Jähriger Mann mit georgischer Staatsbürgerschaft aus einem Kosmetikgeschäft im Rotmaincenter ein Parfüm. Ein 49-Jähriger Zeuge beobachtete die Tat und nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Die Flucht führte in Richtung „am Mainflecklein“.

Dort bemerkte der Zeuge zufällig eine Streife und machte die Ordnungshüter auf den Flüchtigen aufmerksam. Die eingesetzten Beamten verfolgten den Tatverdächtigen fußläufig über eine Strecke von rund 300 Metern. Während der Flucht ließ der Mann das entwendete Parfüm im Wert von etwa 140 Euro fallen.

Die Beamten stoppten den Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Anschließend brachten sie ihn zur Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.