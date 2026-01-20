EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Unbekannte Täter versuchten am Montagmorgen in ein Wohnanwesen in der Pferchleite einzubrechen. Der Bewohner bemerkte die Tat rechtzeitig und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 6.30 Uhr nahm der Hausbewohner Geräusche an einem Rollladen wahr und alarmierte über den Notruf die Polizei. Bei einer sofortigen Nachschau stellte er fest, dass die Täter auch versucht hatten, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. In das Anwesen gelangten sie nicht.

Mehrere Streifen fahndeten im Nahbereich, trafen jedoch keine verdächtigen Personen mehr an. Nach Spurenlage kommt neben einer schlanken, dunkel gekleideten männlichen Person möglicherweise ein weiterer Täter in Betracht.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die am Montagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr in der Pferchleite oder im näheren Umfeld verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.