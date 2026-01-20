GÜNZBURG. Am Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es in einem leerstehenden Geschäftsgebäude in der Bahnhofstraße zu einem Zimmerbrand.

Im Gebäude befand sich ein 23-jähriger Deutscher, der von der Feuerwehr aus dem Brandobjekt geborgen werden konnte. Er wurde anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Kartonagen und Flyer in dem betroffenen Zimmer in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Neben den Polizeikräften waren Kräfte der Feuerwehr Günzburg und des Rettungsdienstes im Einsatz. (KDD Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).