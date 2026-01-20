A 3 WÖRTH A. D. DONAU. Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf kontrollierten im Rahmen der Schleierfahndung einen 35-jährigen Rumänen. Es wurden verschiedenste Betäubungsmittel in seinem Pkw aufgefunden und sichergestellt. Der Rumäne kam in Haft. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Freitag, 16. Januar, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf gegen 12:45 Uhr auf der A 3 bei Wörth an der Donau den Fahrer eines VW Golf im Rahmen der Schleierfahndung. Bei dem 35-jährigen Rumänen wurden diverse Betäubungsmittel sichergestellt, unter anderem synthetisches Amphetamin. Zudem wurde eine hochwertige Armbanduhr sichergestellt. Ein Urintest bestätigte den Anfangsverdacht einer Fahrt unter Einfluss von Drogen, woraufhin eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Eine Verkehrsordnungswidrigkeit aufgrund des Fahrens unter Einfluss von Drogen steht nun auch im Raum.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 35-Jährigen bereits ein Haftbefehl bestand. Der Rumäne wurde daraufhin verhaftet. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.