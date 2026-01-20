ZIRNDORF. (53) Im Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach (Lkrs. Fürth) von einem bislang unbekannten Täter ermordet. Die Kriminalpolizei Fürth prüft derzeit die Verbindung zu einem Fall, der sich im Jahr 1981 in Kempten ereignet hat und weist auf einen Beitrag der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY …Ungelöst“ hin, der am 21.01.2026 ausgestrahlt wird.

Wie mit Meldung 40 berichtet, hat die Kriminalpolizei Fürth die Ermittlungen im Mordfall Marion Baier aus dem Jahr 1973 wieder aufgenommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde dort die Arbeitsgruppe „Hainberg“ eingerichtet.

Die 12-jährige Marion Baier war in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 im Anschluss an den Besuch des Fischerfestes in Zirndorf mutmaßlich von einem Sexualstraftäter getötet worden. Bis zum heutigen Tag konnte der Mord an dem Mädchen nicht aufgeklärt werden.

Zwischenzeitlich prüfen die Ermittler die Verbindung zu einem ebenfalls ungeklärten Mordfall, der sich im Jahr 1981 in Kempten im Allgäu ereignet hat. Die dortigen Ermittler wenden sich morgen (21.01.2026) mit einem Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ zum Mordfall Sonja Hurler an die Öffentlichkeit. Die Sendung wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt und im Anschluss über die Mediathek des Senders abrufbar sein.

Aufgrund der Parallelen beider Mordfälle hoffen die Ermittler auf Zuschauer aus dem Raum Kempten im Allgäu sowie aus dem Ballungsraum Nürnberg/Fürth mit den Städten Zirndorf und Oberasbach.

Unabhängig davon bittet die Kriminalpolizei Fürth um Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser Aufruf richtet sich vor allem an Zeitzeugen aus dem Jahr 1973. Personen, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02. Juli 1973) auf dem Fischerfest in Zirndorf oder anderweitig im angrenzenden Oberasbach aufgehalten haben, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Für die Ermittler der Arbeitsgruppe „Hainberg“ ergeben sich derzeit folgende Fragen:

Wer kann Angaben zum Mordfall Marion Baier machen?

Wer hat das Fischerfest am 01. Juli 1973 besucht?

Wer kannte Marion Baier und kann sich an deren Besuch auf dem Fischerfest erinnern?

Wer kann Angaben zu Personen machen, mit denen Marion Baier an diesem Tag Kontakt hatte?

Wer hat am 01. Juli 1973 Fotos vom Fischerfest gemacht, die er der Polizei für Ermittlungen zur Verfügung stellen kann?

Wer hat in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 im Bereich des Neubaugebiets an der Hainbergstraße Wahrnehmungen gemacht, an die er sich in Verbindung mit dem Mordfall erinnern kann?

Wer kann Informationen zu den oben genannten Beweismitteln bzw. Zeugenwahrnehmungen machen?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt im Mordfall Marion Baier eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden wird. Zudem ist die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

In Bezug auf die Meldung 40 wird erneut darum gebeten, der Polizei Fotomaterial vom Fischerfest am 01.07.1973 zur Verfügung zu stellen. Ein Upload-Portal ist unter folgendem Link eingerichtet:

MediaFile Uploader



Erstellt durch: Michael Konrad