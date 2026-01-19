SCHONSTETT, LKR. ROSENHEIM. Am Montagvormittag, den 19. Januar 2026, kam es auf der Kreisstraße RO35 im Gemeindebereich Schonstett zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei erlitt ein Pkw-Fahrer tödliche Verletzungen. Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn übernahm die Ermittlungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr am Montag (19. Januar 2026) gegen 10.00 Uhr ein 38-Jähriger aus Vogtareuth mit seinem Pkw die Kreisstraße vom sogenannten „Friebertinger Kreisel“ kommend in Fahrtrichtung Evenhausen. Der Mann überholte ein Lkw-Gespann und stieß hierbei im weiteren Verlauf mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer, der Pkw brannte vollständig aus. Der 38-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lkw, ein 31-jähriger Mann aus Rosenheim, konnte von Ersthelfern aus seinem Lkw befreit werden. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde in Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft ein Gutachter herangezogen. Die Feuerwehren Wasserburg, Evenhausen, Schonstett, Amerang und Halfing waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Lösch-, Bergungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen.

Der Sachschaden dürfte sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kreisstraße war bis ca. 16.30 Uhr gesperrt.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.