KEMPTEN. Die heute als vermisst gemeldete 12-Jährige aus Kempten (Allgäu) ist wieder aufgetaucht. Sie konnte von Passanten angetroffen werden, die die Polizei verständigten. Von dort aus wird sie den Eltern übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht. Darüber hinaus bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild – zu löschen und um Rücknahme der Fahndung aus den Medien, insofern sie noch besteht. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Kempten)

