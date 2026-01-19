REGENSBURG. Ein 47-jähriger Mann wurde am 17. Januar 2026 in Regensburg nach einem zweiten Ladendiebstahl festgenommen. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen.

Am 17. Januar 2026 kam es gegen 14:30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Regensburger Innenstadt zu einem Diebstahl von Parfüm im mittleren dreistelligen Eurobereich durch einen 47-jährigen Mann aus Russland. Ein Zeuge hatte bereits den ersten Diebstahl beobachtet und mitgeteilt, dass der Tatverdächtige die Parfüms in seine Tasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der Zeuge verfolgte den Mann bis zum Bahnhof, wo dieser durch eine alarmierte Streifenbesatzung kontrolliert und vorläufig festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung des 47-Jährigen konnte das Diebesgut im mittleren dreistelligen Eurobereich aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Am gleichen Tag, wenige Stunden später, beging er jedoch weitere Diebstähle. Mit anderer Kleidung entwendete er zunächst ein Fahrrad und fuhr mit diesem zurück zum Drogeriemarkt. Dort stahl er erneut Parfüm und versuchte, den Laden zu verlassen. Zivilkräfte, die den Tatverdächtigen erneut unter Beobachtung hatten, verfolgten ihn. Bei der Flucht schlug der Mann einem Beamten ins Gesicht, als dieser versuchte, ihm den Weg zu versperren. Bei der Festnahme leistete der 47-Jährige massiven Widerstand.

Der Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und am 18. Januar 2026 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, woraufhin der 47-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.