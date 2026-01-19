KEMPTEN. Seit heute, 19.01.2026, 09:00 Uhr wird eine 12-Jährige aus Kempten (Allgäu) vermisst. Wer kann Hinweise zu ihrem Verbleib geben?

Das Mädchen verlies am Morgen des 19.01.2026 zusammen mit ihrem Bruder die elterliche Wohnung in Kempten (Allgäu) um zusammen mit ihrem Bruder mit dem Bus zur Schule zu fahren. An der ZUM in Kempten trennten sich die Wege der Geschwister. Die 12-Jährige kam allerdings nicht in ihrer Schule an. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Der Polizei ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesichert bekannt, ob das Mädchen alleine oder in Begleitung einer Freundin oder eines Freundes ist. Die Vermisste könnte zu Fuß oder mit dem Bus im Bereich Kempten (Allgäu) unterwegs sein. Mögliche Anlaufstellen könnten Buchhandlungen, insbesondere die Buchhandlung Thalia, in Kempten (Allgäu) sein.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Zuletzt hatte ihre Mutter heute in den Morgenstunden über Chat Kontakt zu ihrer Tochter. Danach brach der Kontakt ab. Das Fernbleiben entspricht nicht den gewohnten Verhaltensweisen der 12-Jährigen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Kempten (Allgäu), Tel. 0831/9909-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Kempten)

