REGENSBURG. Am 16. Januar 2026 entwendeten unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Lauterhofen eine Zugmaschine im sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am frühen Morgen des 16. Januar 2026, gegen 03:00 Uhr, kam es in Lauterhofen, Industriestraße, zu einem Diebstahl einer Zugmaschine. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekanntem Weg auf das Gelände einer Firma und entwendeten dort einen Traktor. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

Mit dem gestohlenen Traktor fuhren die Täter zunächst gegen und anschließend durch die Umzäunung des Firmengeländes. Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg haben ergeben, dass das Fahrzeug vermutlich auf einen bei der B299 abgestellten Tieflader verladen und von dort abtransportiert wurde.

Bisher gibt es keine Spur von den Tätern. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im Bereich Lauterhofen, insbesondere in der Industriestraße oder entlang der B299, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0941/506-2888 abgegeben werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg führt derzeit die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.