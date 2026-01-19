0090 - Die Polizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

------------ In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ------------

Kriegshaber – Am Donnerstag (15.01.2026) kam es in der Tunnelstraße in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern.

Gegen 18.30 Uhr verletzte der 26-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messer. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeibeamten konnten den zunächst flüchtigen Täter antreffen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann noch am 16.01.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags sowie der gefährlichen Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige sowie der 25-Jährige besitzen jeweils die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0091 - Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

Göggingen - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, auf Sonntag (18.01.2026), 11.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Anton-Günther-Straße einen dort geparkten Transporter.

Als der Eigentümer zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0092 - Die Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Kriegshaber - In der Nacht von Samstag (17.01.2026) auf Sonntag (18.01.2026) kam es im Bereich der Neusässer Straße zu einem Raub mit Körperverletzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen Mitternacht überwältigten zwei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Die beiden Männer entwendeten hierbei diverse persönliche Gegenstände. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Der 25-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

0093 - Die Polizei ermittelt nach Einrbuch

Spickel-Herrenbach - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, bis Sonntag (18.01.2026), 05.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Carron-du-Val-Straße.

Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen".

Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.

Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein.

Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

0094 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lechhausen - Am Sonntag (18.01.2026) kam es in der Neuburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto rückwärts und beschädigte hierbei das geparkte Auto eines 31-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Der 31-Jährige beobachtete den Zusammenstoß und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hierbei bemerkte der 31-Jährige deutlichen Alkoholgeruch beim 47-Jährigen und verständigte die Polizei.

Die Beamten kontrollierten den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des 47-Jährigen sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 47-Jährigen.

Der 47-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

0095 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen - Am Samstag (17.01.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Flurstraße.

Der unbekannte Täter beschädigte den rechten Außenspiegel des grauen Chevrolets. Der Sachschaden liegt bei circa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0096 - Polizei stoppt Fahrerin unter Drogeneinfluss

Haunstetten - Am Montag (19.01.2026) war eine 19-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss auf der Königsbrunner Straße unterwegs.

Gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Streife die 19-Jährige. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 19-jährige.

Die 19-jährige Autofahrerin besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.