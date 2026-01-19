NÜRNBERG. (51) Am Sonntagvormittag (18.01.2026) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Glockenhof eine Auseinandersetzung, bei der sich zwei Männer Verletzungen zuzogen. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei am Harsdörfferplatz ein. Vor Ort fanden alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei verletzte 19-Jährige sowie einen beschädigten Pkw eines 18-Jährigen vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden 19-jährigen Männer (ein Deutscher und ein Ägypter) am Harsdörfferplatz auf. Aus bislang unbekannten Gründen griff eine Gruppe von etwa sechs bis zehn Personen die beiden Männer an. Dabei setzten die Täter mutmaßlich Pfefferspray und einen Schlagstock ein. Rettungskräfte versorgten einen der 19-Jährigen vor Ort und brachten den anderen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, aus dem er kurze Zeit später wieder entlassen wurde.

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam ein 18-jähriger deutscher Bekannter der beiden Geschädigten mit seinem BMW hinzu. Die Personengruppe beschädigte das Fahrzeug, indem sie auf den Pkw einschlug. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zu den Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.



